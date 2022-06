Jazmín Pinedo nuevamente ‘sacó sus armas’ para responder a Magaly Medina , a quien calificó de ‘misógina’ y la acusó de ‘difamar, atacar y destruir’ a las mujeres de este país en su programa. La Chinita se tomó unos minutos de su programa para volver a pronunciarse.

Jazmín Pinedo indicó que Magaly Medina ‘es una misógina’ y precisó que su programa es ‘lo peor que le ha pasado a la TV’. Además, indicó que se está ‘rebajando de nivel¿ para responderle.

“Que se preocupen sus auspiciadores, después de tanta lucha contra la violencia contra la mujer, terminen auspiciando un programa como ese que lo que hace es denigrar, atacar y difamar y destruir a las mujeres en este país . Y es que usted es una misógina, y se lo digo, es lo peor que le ha pasado en nuestro género a la televisión. No es sencillo para mí bajarme a su nivel, bajarme dos peldaños y hablarle al nivel en el que se encuentra”, puntualizó.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina

‘SIENTO PENA POR USTED’

En otro momento, Jazmín Pinedo señaló que ‘siente pena’ por Magaly Medina y aseguró que no dejará que ponga en tela de juicio su faceta de mujer y madre.

“Ella habla de auspiciadores y del canal. Yo no me voy a quedar callada porque no le tengo miedo, yo por usted solo siento pena”, comentó.

“Estoy aquí parada para defenderme, no voy a dejar que usted se meta conmigo. No le voy a permitir ue se meta con mi persona, como mamá, como mujer”, agregó.