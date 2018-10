¿Jazmín Pinedo está molesta por broma pesada que le hizo Cristian Rivero? | VIDEO

Cristian Rivero contó detalles de la 'broma' que le hizo a Jazmín Pinedo al empaparla con el agua de unas piletas como parte de las promociones de grabación de la final de 'Los 4 finalistas'.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo posaba en medio de las piletas del Parque de la Reserva, al lado de Cristian Rivero, muy lista para iniciar las grabaciones sin imaginar que el conductor terminaría mojandola.

Cristian Rivero señaló que estaba previsto que, en la grabación, él y Jazmín Pinedo se mojen en algún momento, aunque finalmente todo resultó siento de manera espontánea.

Jazmín Pinedo fue víctima de cruel broma de Cristian Rivero en el Parque de las Aguas

"Estábamos viendo si nos mojabamos o no. Pero al final, estábamos ahí y me dijo 'No me voy a mojar' y le dije 'ya pasa no más'", comentó Cristian Rivero en la presentación del iPhone XS en el iShop de Miraflores.

"No se molestó, la china tiene correa, es super buena onda. Aparte es mi pata. Lo hubiera hecho ella conmigo o yo con ella", agregó Cristian Rivero quien además reveló que, la próxima semana, 'Los 4 finalistas' regresan con un nuevo formato.