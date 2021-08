La “Chinita” Jazmín Pinedo se refirió a la demanda que le entabló su excasa televisora, Latina TV, en enero de 2020, cuando dejó la conducción del magacín “Mujeres al mando” para asumir la batura del reality de América TV, “Esto es guerra”, junto a Gian Piero Díaz, por una breve temporada, hasta el retorno de Johanna San Miguel.

“Es un tema bien delicado para mí porque no estamos hablando de un monto habitual, sino de medio millón de soles, que yo jamás he visto en mi vida y espero algún día ver -pero trabajando y no demandando a la gente-. Siempre he trabajado, es un tema que me da muchísima pena, tengo buenos recuerdos de Latina y tengo mucha gente a quien aprecio ahí, pero siento que ha habido unas cosas que se salieron de control y no fueron bien manejadas”, explicó en el programa “En Escena” de RPP.

“Yo no estoy de acuerdo que se me demande por una suma tan exorbitante, y en una situación tan difícil como la que vivimos todos los peruanos. Yo cumplí mi contrato al pie de la letra, tal cual decía y, por eso, al final me entregaron una bonificación por el buen trabajo que hice, luego no sé lo que sucedió, el problema inicia cuando me ven conduciendo EEG y se incomodan”, argumentó sobre el origen de la demana.

Jazmín Pinedo bailará con Gino Asseretto y Jota Benz, quienes serán sus refuerzos para salir de sentencia de "Reinas del show". (Foto: GV)

“Prohibirle el derecho a alguien trabajar es algo que no es correcto en ninguna parte del mundo, ni en nuestro país, eso no es legal y no es avalado por el Ministerio de Trabajo, es ahí hasta donde quiero llegar para dejar esto de la mejor manera, no tengo intenciones de pelear, pero si obviamente si se van a meter conmigo, con mi familia y con el futuro de mi hija y con mi trabajo de todos estos años, voy a salir al frente, defenderme y ver qué pasa”, amenzó.

“Tenemos un equipo, eran tres abogados, los tres leyeron el contrato y me dijeron que sí podía decir sí a EEG, dije que sí porque a mí, los tres abogados me lo dijeron, lo que hice fue seguir el consejo de mis abogados, todavía esto no termina, me sorprendió cuando Latina hizo público, no podían hacerlo”, concluyó la participante de “Reinas del show”, quien admitrió que aún le falta mucho por aprender en el tema de la conducción.

Pense a estar separados, Jazmín Pinedo mantiene una coordial relación con el padre de hija, Gino Assereto.