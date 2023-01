No sabe quién es. Pedro Araujo, actual pareja de Jazmín Pinedo, fue interceptado por las cámaras de Amor y fuego en una conocida playa de la Capital. El uruguayo se mostró amable con la prensa, pero no quiso hablar mucho sobre la relación que mantiene con la popular ‘Chinita’.

Es así que fue cuestionado por Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo, quien en los últimos días mandó algunas indirectas y se refirió a la madre de su pequeña. ¿Qué tal te llevas con Gino, ya conoces a Gino?, le preguntaron.

A lo que Araujo respondió: “No, no lo conozco, no he hablado con él. Nunca lo vi” , dejando en claro que nunca ha cruzado palabras con el chico reality.

Pedro Araujo sobre Gino. Video: Willax

Jazmín Pinedo agradece a Gino Assereto

Jazmín Pinedo no fue ajena a los buenos deseos del padre de su hija, Gino Assereto, quien se refirió sobre la ‘Chinita’ y su nuevo galán uruguayo. La conductora de ‘Más Espectáculos’, se dirigió EN VIVO al chico reality para decirle que le tiene un gran cariño, lo respeta y lo quiere.

“Nosotros ya no estamos hace casi 4 años, la gente de alguna forma trata de enfrentarnos o utilizan sus palabras o la sacan de contexto, yo me quedo con lo que tú y yo sabemos, me quedo con el cariño que me tienes, con el respeto que me tienes como mamá”.

“Nosotros vamos a ser familia siempre y las cosas no van a cambiar, yo te quiero muchísimo y siempre te voy a desear lo mejor para ti. Gracias por desearme lo mismo, por esas palabras tan bonitas”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: