Jazmín Pinedo vuelve a generar críticas por su trabajo como conductora del reality Esto es Guerra. La popular chinita sostuvo un tenso intercambio de palabras con Gian Piero Díaz al hablar del tiempo que lleva él en la conducción del espacio.

Todo se originó por la tardanza de Patricio Parodi. Cuando uno de los integrantes llega tarde se sanciona al equipo. Gian Piero Díaz recordó este hecho, sin embargo, Jazmín Pinedo se mostró incrédula y desafiante con su compañero. “Si hay un problema con la responsabilidad de Patricio, eso lo vamos a ver con el productor, por qué seguimos hablando del tema”, le respondió la exmodelo a su colega.

Al respecto, Gian Piero Díaz hizo mención al tiempo que llevaba en la conducción a manera de recordar que la producción siempre tomaba esta medida cuando se trata de las tardanzas de los integrantes del reality. “China, lo que pasa es que (...) a ver yo llevo un año y medio como conductor y desde que llegué fue bien claro que él que llegaba tarde, empezado el programa, recibió una sanción. Imagino que para el equipo, para la persona en particular”, expresó tranquilo el conductor de Esto es Guerra.

Este comentario disgustó a Jazmín Pinedo, quien hizo un comentario irónico contra su colega. “Que yo sepa siempre ha sido para la persona en particular no para el equipo. Puedo equivocarme, corrígeme, ya que tú llevas un año y medio aquí”, dijo en tono sarcástico. El comentario incómodo a Gian Piero Díaz, quien tuvo que explicarle a la exmodelo que no se había referido al tiempo que llevaba en la conducción a manera de hacerla sentir mal, sino por el contrario.

“A ver, sólo quería aclararte, cuando dije que yo tenía un año y medio acá lo hice con la intención de que entiendas que yo tengo menos tiempo en el programa, es más, menos tiempo que tú. No me referí, ni di a entender que yo tenía más tiempo como conductor acá, por si acaso, es al revés", indicó Gian Piero Díaz. Finalmente, Jazmín Pinedo intentó disimular su fastidio diciendo que por eso consultaba con él.

Los usuarios en redes sociales se mostraron fastidiados por la conducta de Jazmín Pinedo. Las críticas apuntan a que muestra una personalidad a la defensiva y que no está preparada para asumir con profesionalismo la conducción del espacio televisivo.

