¡CUMPLIÓ! Rebeca Escribens retó a Jazmín Pinedo para que aparezca luciendo un bikini durante su conducción en Más Espectáculos. La popular ‘chinita’ no arrugó y apareció con un sexy outfit.

“Estoy pagando mi apuesta señora. Usted dirá qué le pasa a esta chica ya se volvió más loca de lo normal para aparecer en bikini en pleno programa, pues no”, empezó diciendo.

Rebeca Escribens retó a Jazmín Pinedo para que ambas lucieran un bikini durante toda la conducción de sus respectivos programas. La popular "Chinita" apareció en el set con la parte superior de su traje de baño, un short y una camiseta rosa que dejó impactados a todos sus seguidores. "Cumplí mi apuesta", acotó.

Sin embargo, cuando preguntó dónde estaba la conductora de América Espectáculos se dio con la sorpresa que ella ya se había ido a su casa.

“Me tenía que esperar (...) O sea he venido disfrazada por gusto, pero ¿ha venido como yo? En bikini ¿Se sacó la camisa? ¿Cómo yo? Ah entonces yo me la voy a sacar (camisa) (...) ¿Qué me van a dar a cambio? ¿Un bono? (...) ¿Ya me calateo o no me calateo?”, dijo entre risas la presentadora.

Jazmin Pinedo se graduó

En Instagram, Jazmín Pinedo anunció que se graduó oficialmente de su universidad por la carrera de publicidad.

“Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Nunca hay una edad para hacer lo que te gusta. No tuve miedo de salir de mi zona de confort y terminar de desarrollarme como una profesional porque eso es lo que soy”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Florinda rompe su silencio sobre rumores de “romance” con Carlos Villagrán: “¿Me imaginan con un pend...?”

¿Qué dijo el papá de Clara Chía sobre la canción de Shakira y Bizarrap en la que se refiere a su hija?

Jeremy Renner es dado de alta tras grave accidente: actor envió mensaje a fans