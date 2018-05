Jazmín Pinedo sufrió tremenda caída en pleno programa en vivo. La 'chinita' quiso ayudar a uno de los participantes de 'El Último Hincha Peruano', pero no midió las consecuencias cuando saltó en pleno piso mojado y terminó mostrando casi todo.

Rápidamente, Cristian Rivero y el propio participante intentaron ayudar a Jazmín Pinedo , quien se quedó tirada en el piso. La conductora no mostró ninguna lesión tras el tropezón que se dio, pero se mostró sorprendida al caer.

Sin embargo, una vez que terminó el programa, Jazmín Pinedo decidió publicar un video para mostrar cómo terminó su pie. La conductora mostró su tobillo con hinchazón y, pese a que el accidente ya había ocurrido, la 'chinita' no podía creer.

"Ay miren, me ha salido una bolita. ¡Qué burra! ¿Cómo me voy a caer así?" dijo Jazmín Pinedo , quien no pudo aguantar la risa al recordar su época caída en pleno programa en vivo. Afortunadamente, todo parece que no pasó a mayores.

El programa 'El último hincha peruano' se transmite de lunes a viernes a las 7 pm. Los participantes concursan por grandes premios, siendo el mayor viajar a Rusia 2018 para poder ver a la selección peruana.

Jazmín Pinedo estuvo en la conducción del programa 'Espectáculos' por casi dos años. Posteriormente, ingresó al elenco de la nueva temporada de Torbellino. Una vez que finalizaron las grabaciones, la 'chinita' se puso al frente de 'El último hincha peruano', al lado de Cristian Rivero.

