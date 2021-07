Jazmín Pinedo ha vivido una de las semanas más tensas de toda su carrera profesional luego que Latina le ganara un juicio por incumplimiento de contrato. A inicio del 2020, la popular chinita decidió dejar su participación como conductora en ‘Mujeres al Mando’ para integrar ‘Esto es guerra’ en América Televisión, pese a tener un contrato establecido con el canal de San Felipe, en Jesús María.

¿Pero cómo se dieron los hechos? Trome te cuenta de manera cronológica cómo surgió el conflicto entre Jazmín Pinedo y Latina que ha terminado con una alta cifra de dinero de por medio.

JAZMÍN PINEDO, NUEVA CONDUCTORA EN EEG

El reality juvenil más visto de la televisión peruana promocionó con pompos y platillos una nueva figura en el programa, la sorpresa fue extrema cuando Jazmín Pinedo fue develada -el lunes 27 de enero de 2020- como conductora de Esto es Guerra en reemplazo de Mathías Brivio.

La noticia fue comentada porque ‘la chinita’ pertenecía a las filas de Latina por ser una de las presentadoras del magazine ‘Mujeres al Mando’, donde compartía escenario con Kathy Sáenz y Karen Schwarz.

Ambas figuras desconocían que su compañera ya no trabajaba más con ella, incluso se mostraron preocupadas el lunes por la mañana cuando no se presentó en su regreso de sus vacaciones.

Jazmín Pinedo iniciaba de esta manera una nueva etapa en su carrera al ser conductora del programa que la vio crecer y donde compartió por varios meses el set con Gian Piero Díaz.

“Estoy recontra contenta de estar aquí esta noche, en mi casa, con muchas cosas qué decir y no sé ni siquiera por dónde empezar. Estoy contenta también por tener nuevamente la oportunidad de compartir la conducción con un capo como Gian Piero Díaz. Eso sí, tengo que decir, que a pesar del cariño y respeto que y aprecio que te tengo, no te la voy a dejar tan fácil, porque me han dicho que has estado haciendo lo que quieres y la verdad no sé si eso continúe”, dijo emocionada

LATINA ENVÍA CARTA NOTARIAL A JAZMÍN

Ese mismo día, el lunes 27 de enero, el canal de San Felipe, Latina Televisión, no se quedó con los brazos cruzados y le interpuso una demanda a Jazmín Pinedo por incumplimiento de contrato.

“Mediante la presente, le requerimos dar respuesta formal a nuestra oferta de renovación contractual remitida a usted, en diciembre antes de fin de año y que no ha sido contestada por usted pese a los reiterados requerimientos hasta la fecha. En efecto, la cláusula octava de su contrato otorga a Latina una opción preferente de renovación contractual”, inicia el escrito.

Sin embargo, la carta notarial advertía a la modelo que de no acatar el contrato que tenía como figura del canal, se remita a pagar el monto de 450 mil nuevos soles, lo que bordea el medio millón, una cifra inaudita

“Latina hará uso de su derecho a no cumplir con parte de sus obligaciones reteniendo lo que se le estuviera adeudando hasta la fecha, ejerciendo de manera legítima su derecho de retención y exigiéndole la penalidad estipulada, en caso de incumplimiento por parte suya y reservándose el derecho de ampliar su petitorio en caso de verificar otros incumplimientos”, finaliza.

“ES UNA MEZCLA ENTRE SORPRESA Y TRISTEZA”

Tras hacerse efectiva la demanda, Jazmín Pinedo, nueva figura de América TV, se pronunció ante las cámaras de ‘Domingo al Día’. La ‘chinita’ confesó sentirse triste por cómo se dieron las cosas y precisó que su agradecimiento con el canal de Jesús María está intacto.

“Es una mezcla entre sorpresa y tristeza, pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento... Lo que pasa es que la gente no lo ve así, pero si soy super sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza, pero bueno, yo tengo otra cosa que me enseñó mi abuelito: todo pasa”, sostuvo.

Jazmín Pinedo y el caso Latina

LATINA GANA EL JUICIO

El último lunes 19 de julio de 2021 se conoció que Jazmín Pinedo perdió la demanda que le interpuso Latina Televisión y deberá pagar casi medio millón de soles al canal 2 por incumplimiento de contrato, si es que la modelo no apela la decisión.

Horas más tarde, Latina emitió un comunicado señalando que la participante de “Reinas del Show” deberá pagar dicho monto por el concepto de penalidad. Incluso, remarcó que el monto podría ser superior debido al tiempo transcurrido desde que se dio la salida de Jazmín Pinedo.

“Más los intereses legales correspondientes por la demora, a tasa legal, desde enero de 2020”, se lee al finalizar el mensaje difundido.

JAZMÍN PINEDO SE PRONUNCIA EN REDES

Ante las constantes preguntas de sus seguidores respecto a cómo hará con el cuantioso monto que tendrá que pagar a su excasa televisiva, Jazmín Pinedo escribió unas líneas en su Instagram.

“No paran de enviar el mismo comunicado todos los días a la prensa, solo cambian de fecha a la actual! Alguien está muy interesado o interesada en incomodarme, pero estuve preocupada por algo más importante para mí! la salud”, señaló.

“Todos recibimos lo que damos. Confío en Dios y en sus procesos sobre todas las cosas. ¡Mi vida no puede ser perfecta porque no lo es la de nadie! Tengo más de lo que soñé y solo puedo agradecer. Vivimos tantos años y experimentamos tantos momentos. Solo hay que confiar y entender que todo pasa por algo”, agregó.

La ‘chinita’ admitió que no tiene el dinero que le están pidiendo. “Yo sé que los canales de tv están acostumbrados a millonarias sumas. Ese dinero es un sueño para cualquiera, sobre todo por estos tiempos. Espero algún día tenerlos pero trabajando, no demandando a mis extrabajadores”, concluyó.