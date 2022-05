Jazmín Pinedo, la ‘chinita’, ha vuelto al mundo de las luces y reflectores, esta vez por el streaming, con ‘Domingos de bingo’, producción en la que está contenta, pues le permite, debido al tiempo, continuar con sus estudios y priorizar su rol de madre. Por este motivo, no le ha abierto su corazón a nadie porque sigue viviendo su proceso de separación de Gino Assereto, con quien lleva una relación cordial de la que se siente orgullosa.

Jazmín reapareciste conduciendo en plataformas digitales ‘Domingos de bingo’ y esto generó que te critiquen.

(Ríe) En primer lugar, no me avergüenzo de nada que sea trabajar y no hacerle daño a nadie. El bingo va un domingo sí y el otro no, y se acomoda a mi horario para estar con mi hija porque un domingo lo paso con ella y el otro está con su papá. Le agradezco a la producción por esta oportunidad que le permite al público estar en familia y ganar platita, pues son mil soles por la línea que se haga y un apagón de 5 mil soles, y hoy tenemos un nuevo programa, nos pueden ver en Facebook.

Hasta ‘botada’ te llamó Magaly (Medina) por decir que tenías ofertas de varios productores de TV.

La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio. No pretendo que nadie entienda mis decisiones, mientras a mí me hagan bien, estoy feliz, y lo de las ofertas de la televisión no lo dije yo, fue ‘Choca’ (Mandros), pues muchas veces me escriben (al WhatsApp) y no tengo tiempo para responderles. Yo respeto su trabajo (el de Magaly), respeto incluso el de las personas que no piensan igual y no tendría que quedar como una ‘botada’ si es que no salgo a explicar una mentira. Me parece una locura que se diga que, a mis 30 años, la televisión me da la espalda. Acabo de volver a la conducción, no me quejo de nada, tampoco me quedo sentada esperando que me lleguen las cosas, siempre me estoy preparando para mejorar.

¿Con Magaly siempre tuviste un trato cordial?

Sí, he recibido de ella comentarios positivos de mi trabajo, espero por ahí que esto no haya sido porque decliné la invitación que me hicieron para su programa, que no se dio por falta de tiempo. Creo que ser directa y frontal para decir las cosas no quiere decir que seas grosera o maleducada.

Apelando a tu franqueza, giremos para hablar del tema de parejas. Hace poco comentaste que ‘uno no se desenamora o enamora de la noche a la mañana. Mira, yo ya tengo dos años así’. ¿Tu corazón ya no siente amor de pareja?

A lo que me refería, con esa explicación, es que cuando uno se enamora no es en dos días y para desenamorarse igual. Cada persona vive su propio proceso, tampoco está mal que alguien lo haga en menos o más tiempo, porque cada ser humano vive su propia historia, tiene su propio reloj. Particularmente soy de las personas que cree que para querer a una persona o tener una relación, tienes que estar bien, pues no puedes dar cariño si no estás preparado para ello.

(Fotos: Jorge Luis Cerdán / @gec)

Claro, hay que reeducarse, corregir cosas...

Por supuesto, es muy importante darse un tiempo para uno mismo.

BUENA RELACIÓN CON GINO

Pero Gino (Assereto) y tú viven este ‘proceso’ en armonía...

Con sinceridad, me siento orgullosa y hemos conversado con Gino, de cómo hemos aprendido a priorizar sobre todas las cosas la tranquilidad de nuestra hija, no es sencillo, pero tampoco imposible. Por eso te digo que hay que darse un tiempo para no tener cargas feas, no tener esa pesada mochila, igual ahí lo vacilo y me dice ‘no puedes con tu genio’. Tenemos una buena relación, donde están permitidas las bromas, el sarcasmo, igual nadie se ‘pica’, sabemos qué errores cometimos y qué no. Igual seguimos conociéndonos, en lo personal cada uno va por su camino.

¿También lo bromeas para que tenga pareja?

Es que si te digo todo lo que lo bromeo ya no me habla (ríe). Él es bien chistoso y yo, bueno, ya me conocen. Ambos tenemos un ‘humor negro’, pero no nos ‘picamos’, nos reímos y tratamos de llevarnos lo mejor que se pueda.

Eso es saludable para los hijos, que vean que papá y mamá se llevan bien...

Claro, y que somos amigos. No estoy diciendo que somos perfectos, porque creo que aún hay cosas en las que tenemos que trabajar, pero de eso se trata la vida, de ir aprendiendo. Yo tengo 30 años y voy ingresando a otras etapas de mi vida que quiero vivirlas a mi manera y haciéndome cargo de mis decisiones como siempre he hecho.

Eso debería ser el común denominador entre las parejas que se separan, mira el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba...

Sí pues, ya qué se puede hacer, pero cada uno maneja las cosas como mejor puede porque uno puede decir ‘creo que sería mejor esto’ o ‘deberían hacer aquello’ y siempre con la mejor intención que uno tiene al dar un consejo. Sin embargo, lo que pasa entre cuatro paredes tiene que ver con las reacciones que complican las cosas.

(Fotos: Jorge Luis Cerdán / @gec)

¿En este tiempo que estás sola no te han invitado a salir?, ¿no te ‘tiran maicito’?

Sí, obviamente me llaman, por ahí alguien también me escribe, pero la verdad no es mucha gente. No sé si es que no doy la apertura para que eso pase con más frecuencia, pero de la amistad yo no intento pasar con nadie. De hecho me doy cuenta cuando alguien empieza a ‘sondear’, a hablar otras cosas y ahí la corto porque hoy en día mi interés con un hombre solo es tener una amistad, no hay interés emocional, no tengo tiempo, no me siento con ganas y, como te decía hace un rato, cada uno está en su proceso. El mío ha sido dedicarme a mejorar como profesional, ser humano, mujer, una mejor madre.

Quizás Gino y tú van a formar su propia familia más adelante, su hijita va a compartir con sus nuevos compromisos...

Sí, claro, somos jóvenes y voy a hablar solo por mí. Ahora estoy concentrada en mi trabajo, no me veo en una relación y estoy priorizando mi faceta de mamá que la de mujer. Ya cuando mi hijita esté más tranquila por ahí que gire y diga ‘me voy a dedicar a mí como mujer’, pero por el momento no porque mi niña me necesita. Aparte creo que todavía tengo opción, a mis 30 años, de que alguien se enamore de mí, hay camino por recorrer, no hay apuro, salgo de una relación de casi 9 años, también quiero estar un rato sola. Estoy aprendiendo a llevarme bien con mi soledad, cosa que no es fácil, pero que disfruto. En este momento Gino y yo nos estamos llevando bien, por ahí que de vez en cuando tenemos nuestras ‘mechas’, pero hemos crecido y aprendido que aquí nuestra hija es la prioridad.

Ustedes fueron tan queridos como pareja que muchos desean que vuelvan...

Pero vamos a estar juntos siempre porque somos los padres de una niña y creo que nos llevamos bien, porque antes de ser pareja fuimos muy buenos amigos y eso ha sido vital para que, a pesar de las discrepancias que tenemos porque pensamos muy diferente, nos llevemos bien.