En la reciente emisión de “+ Espectáculos”, Jazmín Pinedo se tomó unos minutos para aclarar que nunca dijo que no confiaba en el desenvolvimiento de Alessia Rovegno en el Miss Universo.

La conductora de televisión señaló que sus palabras fueron malinterpretadas. “Me gustaría hacer una importante aclaración para mí. El día de ayer se han generado muchos titulares asegurando de que yo no confiaba en el desenvolvimiento de Alessia y su participación en el Miss Universo, y además de que mi voto o mis ganas de ver a una de ellas con la corona era para Miss Venezuela y eso es totalmente falso” , comentó en un inicio.

La figura de América Televisión aseguró que su comentario fue en base a la pregunta que le hicieron sobre quién de las tres finalistas del Miss Universo le hubiera gustado que gane.

“Lo que pasó el día de ayer fue que mi productor me dijo puntualmente: de las tres finalistas ganó Estados Unidos, pero ¿Quién te hubiera gustado que gane a ti? De las tres finalistas era Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana, de estas tres chicas es que yo digo que me hubiera gustado que gane Venezuela o República Dominicana”, explicó Jazmín Pinedo.

“Entonces, obviamente yo no me refería a que no creía en el desenvolvimiento de Alessia ni mucho menos que no quería que gane, me la pasé diciendo durante una semana que me encantaría que ella trajera la corona, sin embargo, los titulares han llevado lo que yo he dicho por otro lado y han asegurado que he dicho totalmente otra cosa, y sí les quisiera pedir, por favor, un poco más de cuidado porque seguramente debe haber sido un error y lo voy a tomar de esa manera. Jamás dije eso y sí les pediría que sean más objetivos”, pidió la ‘chinita’.

Finalmente, la exconductora de “Esto es Guerra” descartó no haber apoyado a Alessia Rovegno en el Miss Universo, tal y como aseguraron en las últimas horas.

Jazmín Pinedo sobre participación de Alessia

Jazmín Pinedo y la primera foto con su galán uruguayo en Instagram

Jazmín Pinedo ya no oculta más a Pedro Araujo, empresario uruguayo, con el que confirmó estar en salidas. La popular ‘chinita’ se dejo ver a lado de su galán en Instagram, ambos posan sonrientes y abrazados.

La imagen corresponde al viaje que realizó la conductora y el extranjero a Cusco, donde se ve que se divirtió de lo lindo.

La instantánea de Jazmín Pinedo y Pedro Araujo fue publicada en la cuenta del uruguayo y fue reposteada por la presentadora de Más Espectáculos.

