¡Decidida a volver a creer en el amor! En la reciente emisión de “+ Espectáculos”, Jazmín Pinedo fue puesta en aprietos por su compañero ‘Choca’ Mandros cuando le preguntó sobre los rumores que indican que desde hace algunos meses estaría ilusionada con un galán que habría conocido en Uruguay.

‘Choca’ empezó a interrogar a la popular ‘chinita’ luego que resaltara que este sábado podrán ver en “El Reventonazo de la Chola” una entrevista en la que ella habló de todo.

“Hemos hablado de todo”, dijo Pinedo sobre la entrevista que brindó a la popular Chola Chabuca. “¿De todo? Porque estaba viendo que te has referido a cómo está tu corazón. Tu corazón está latiendo y hace varios meses está latiendo un poquito más porque si ustedes no se dieron cuenta, nosotros lo hemos dicho, lo decimos como que no lo decimos”, comentó el también conductor de “Estás en todas” poniendo en aprietos a la exchica reality.

“(Mi corazón) Está latiendo”, dijo Jazmín, sin imaginar que ‘Choca’ terminaría revelando una infidencia: “ En realidad, desde el primer día en tu viaje a Uruguay diste la sorpresa, porque el matrimonio era un día nada más”, precisó.

“Bueno así es la vida, déjame pues me lo merezco. Estoy contenta, estoy tranquila, estoy pasando un buen momento. Estoy feliz que mi hija esté sana, paso a paso, mi corazón está tranquilo”, respondió inmediatamente Jazmín, notoriamente nerviosa.

En otro momento, la conductora de televisión dejó entrever que los rumores de su nuevo romance han surgido por causa de ‘Choca’. “Toda es culpa de ‘Choca’ porque hace tres meses que viene hablando, porque vienes hablando así (como uruguayo) hace tres meses”, increpó Pinedo. Y ‘Choca’ se defendió diciendo: “Yo te quiero agradecer el vino uruguayo que me mandaste y trajiste en tu viaje. Tu vida privada es privada”

Finalmente, Jazmín Pinedo le hizo un reclamo a su compañero de conducción. “Estoy indignada con ‘Choca’ porque está que me vende, todavía que no es de mi círculo cercano”, precisó.

Jazmín Pinedo tendría nuevo galán en Uruguay, según ‘Metiche’

En la reciente emisión del programa “D’ Mañana”, Kurt Villavicencio soltó el rumor de que Jazmín Pinedo estaría ilusionada con un nuevo galán que habría conocido en Uruguay, país al que viajó semanas atrás semanas para acompañar a su hermana en su boda.

El comentario del popular ‘Metiche’ vino después de que opinaran sobre la reunión que tuvieron Jazmín Pinedo y Gino Assereto para celebrar el cumpleaños de la hija que tienen en común.

“Jazmín y Gino celebraron los 7 años de su hija. Bueno, me ha llegado una información de que Jazmín Pinedo en Uruguay tendría un romance, que tendría un galán. Si no me equivoco, en Uruguay tiene a su hermana que ya está casada, tiene hijos, tiene una vida allá”, dijo en un inicio Kurt.

Según ‘Metiche’, las especulaciones toman fuerza después de que días atrás la conductora de “+Espectáculos” viajara nuevamente a Uruguay. "

Estos días ha viajado Jazmín Pinedo a Uruguay, así que sabremos de repente si es verdad lo del galán,

porque es una información que ha llegado de varios de sus seguidores de Jazmín”, puntualizó.