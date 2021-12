QUIERE OPERARSE. A Jazmín Pinedo ya no le gustan sus implantes de busto. En la edición especial de América Espectáculos, la popular “chinita” dijo que hace mucho tiempo quiere acudir a un quirófano para retirárselos ya que, según contó, se aumentó el tamaño de sus pechos durante su época con ‘Las vengadoras’.

“Me quiero sacar las bubis y me las quiero sacar hace rato”, dijo la conductora, sorprendiendo a su coconductor ‘Choca’ Mandros, quien le dijo: “Estas bien así”.

¿Por qué quiere operarse Jazmín Pinedo?

Durante el especial de América Espectáculos, Jazmín Pinedo negó que se haya sometido a muchas operaciones, como algunos especulan. “Duela a quién le duela, (el aumento de busto) es la única operación que tengo”, dijo.

“Me ponía push up, el engaña muchacho (…) Soy igualita, tenía otros dientes, estos que tengo me han costado (son carillas). Cambios sí me he hecho, pero operaciones solo tengo esta (pechos)”, señaló mientras veían fotos del pasado.

Tras ello, explicó que quiere operarse para quitarse los implantes. “Me duele la columna, cuando me echo me duele. Aparte, tú sabes, que cuando una da de lactar por bastante tiempo cae un poco, entonces tengo que ponerlas en su sitio”, reveló.

