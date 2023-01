LE TIENE APRECIO. Jazmín Pinedo apareció esta mañana en la conducción de ‘Más Espectáculos’ y se refirió al beso actuado que le dio su expareja Gino Assereto a una participante de ‘Esto es Guerra’. La ‘chinita’ no tuvo reparos en brindarle nuevamente palabras románticas al ‘tiburón’ a fin de que consiga su felicidad.

“ Ambos están cumpliendo con su trabajo, así se den un beso de mentira, o un beso de verdad, a mí ya no me tendría por qué importar porque nosotros somos amigos, somos papás, hace ya cuatro años que no estamos juntos”, dijo la modelo.

Cabe precisar que Jazmín Pinedo ha iniciado una relación con Pedro Araujo, un joven uruguayo que conoció en la boda de su hermana. La modelo precisó que espera que Gino encuentre el amor de su vida y que esa persona sea la apropiada por su menor hija.

“Yo estoy en una relación muy feliz, muy contenta y yo espero que estos besos no sean de mentira y él también pueda tener besos de verdad y pueda ser feliz al lado de una buena mujer que es lo que al final a mí me importa . Que encuentre a alguien ideal para que pueda ser feliz, yo también, y eso en conclusión para que mi hija también lo sea”, acotó.

EL BESO DE GINO A CONCURSANTE DE EEG

Jazmín Pinedo se presentó en la reciente edición de “Esto es guerra” para ser entrenadora del equipo de “Los Guerreros” en la competencia “Dale Play”. Como parte de esta prueba, Gino Assereto tuvo que besar a su compañera Nadia en pleno programa en vivo y ‘La Chinita’ sorprendió a más de uno con su reacción.

Resulta que Gino y Nadia tuvieron que recrear una romántica escena de la serie “Al Fondo Hay Sitio”. Assereto se comprometió con su personaje y no dudó en darle un beso en la boca a la nueva integrante de “Esto es guerra”.

Nadia aceptó el beso de su compañero para seguir sumando puntos a su equipo y la más sorprendida fue Jazmín Pinedo, quien abrió la boca en todo momento.