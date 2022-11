Jazmín Pinedo reapareció como conductora en ‘Más Espectáculos’ luego que padeciera de una fuerte quemadura en su rostro. Acompañada de Choca Mandros, la popular ‘chinita’ inició su programa en América Televisión dando un mensaje.

“ Todavía no puedo sacarme la crema de zonas muy puntuales que están un poco sentidas y que podrían cicatrizar mal , y que si yo utilizaría el maquillaje se mancharían o infectarían y sería como retroceder. Mi doctora me ha dado muchas esperanzas en todos los tratamientos para que no me quede una cicatriz horrible”, dijo.

Jazmín apareció con crema en su rostro y con poco maquillaje, ante esto reveló las palabras que le dio su pequeña hija sobre su apariencia física.

“Ha sido un accidente, creo que le podría pasar a cualquiera. Khalessi me dijo ‘ay mami, si tú igual eres hermosa’ y en verdad sí, esta soy yo sin maquillaje o con lo necesario, cuidándome la piel, no me da verguenza aparecer con crema, ustedes saben lo relajada que soy ”, acotó.

Hace unos días, la exchica reality sufrió una fuerte quemadura en su rostro al tener una reacción alérgica por un producto que no fue recomendado por el dermatólogo.

Jazmín Pinedo sufrió una quemadura en su rostro tras aplicarse cremas sin medicación hace pocos días. Sin embargo, hoy reapareció en ‘+ Espectáculos’ acompañado de Jaime ‘Choca Mandros’. (Fuente: América TV)