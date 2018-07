Recientemente, Jazmín Pinedo viajó a Huaraz junto a Gino Assereto y su hija Khaleesi. La conductora de TV compartió algunas postales de travesía vía Instagram y se animó a contestar algunas preguntas de sus seguidores.

En una reciente publicación , Jazmín Pinedo compartió la imagen de ella y su hija juntas en una hermoso paisaje de Huaraz. " Es imposible explicar en un texto todo lo maravilloso que se puede sentir por alguien en este universo, Nuestros corazones laten juntos para siempre bebe!" , escribió la 'chinita' en Instagram .

En la publicación en redes sociales , Jazmín Pinedo recibió todo tipo de preguntas sobre cómo hizo para cuidar a su hija Khaleesi en altura. Sin embargo, una seguidora decidió preguntarle por Gino Assereto.

"Jaz ¿por qué solo tienes palabras bonitas y profundas para tu hija y no para Gino? Mientras el expresa todo su amor hacia ti", escribió en Instagram una usuaria. Esto se debe a que, horas antes de la publicación de Jazmín Pinedo, Gino Assereto había publicado un mensaje de amor hacia la 'chinita'.

"Y te fui queriendo de a poquitos, con calma y precaución, hasta que te conocí bien y decidí quererte como yo quiero, intenso con mi alma, con mi vida y todo mi ser. Decidimos crecer, formar una familia, decidimos ser felices. Te amo Jazmín", escribió Gino Assereto en Instagram .

Ante esta consulta, Jazmín Pinedo decidió responder de manera clara y concreta: "Porque no las leas públicamente no significa que no las tenga para él. Qué bonito que lo quieras y te preocupes por él! Pero yo no soy mucho de decir lo que siento públicamente con Khalee se me va porque es mi hija y es por inercia, los amores no se comparan!" , escribió en Instagram .

