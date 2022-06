Luego que Jazmín Pinedo retó a Magaly Medina a demostrar que ella salió con una persona casada, ‘la Urraca’ presentó un video en el que la popular ‘chinita’ reconoció que salió con Joselito Carrera, además, emitió un audio en el que la exconviviente del modelo afirmó que cuando Jazmín y Carrera fueron ampayadas, vivía con Joselito, quien es padre de su hijo.

En el video de hace unos años se puede apreciar a Pinedo reconocer que salió con Joselito. ”En algún momento sí salí con él cuando ellos habían tenido un lapsus, habían terminado y después de ello, él volvió con su familia. Fue una salidita, yo tenía 17 años, no sabía quien era quien, recién había llegado de provincia. Salí con él porque me parecía churrísimo”, manifestó.

Al respecto Magaly afirmó que todos en el ambiente sabían que Joselito tenía una mujer: “Ah claro no se casó; pero vivía con esta mujer, era vox populi.... Eso no habla bien de ella, que ahora no me venga pechar... Eso es lo que dicen todas estas bataclanas, que se meten en todos los matrimonios, angurrientas de meterse con alguien.”

En el programa también se emitió una breve declaración de la expareja de Joselito, Tatiana Merel, quien confirmó que al momento que salió el ampay de Joselito y Jazmín Pinedo, ella sí mantenía una relación con el modelo.

Trome | Magaly presentó video en el que Jazmín reconoció salida con Joselito (Magaly TV)

