Jazmín Pinedo regresó a Lima y le envió un contundente y directo mensaje a todos los que la atacaron por ir a Rusia 2018

Jazmín Pinedo se convirtió en el punto de los ataques de muchos detractores que no estuvieron de acuerdo que Latina la enviara para cubrir las incidencias fueras de las canchas del Mundial Rusia 2018 . A través de redes sociales se dieron miles de comentarios en contra de la popular 'Chinita' y algunos aprovecharon para sacar lo peor de sí y dejar correr toda esa vena machista y misógina para atacar el trabajo de la conductora.



Sin embargo, Jazmín Pinedo se guardó su opinión durante todo el tiempo que estuvo en Rusia para la cobertura del Mundial junto a Cristian Rivero , pero ya al regreso a Lima, la conductora de Latina se tomó el tiempo para escribir un largo mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradece a sus seguidores y a todos aquellos que la atacan sin razón alguna y esconden en sus comentarios 'envidia'.

"Hoy quiero darle gracias a Dios y a la vida por hacerme sentir cada día bendecida! Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo constante y su rica energía, las oportunidades que tengo y mucho de lo que me pasa no sería posible sin su compañía, a ti que me amas sin conocerme te regalo mi gratitud, todo mi amor de vuelta y que la vida te devuelva todas las bendiciones que me deseas ❤️", se lee en la primera parte del post en Instagram que Jazmín Pinedo publicó.



"A ti que me sigues a diario sin saber cómo o por qué gracias también, sin quererlo te sumas a ese empuje constante que busco para seguir luchando y cambiando la realidad que nos rodea, porque mientras piensas que me lastimas solo contribuyes a hacerme mas fuerte y a luchar por una sociedad diferente donde ser mujer no es mas sinónimo de debilidad o de guardar silencio, mucho menos de aguantar tanta enfermedad disfrazada de “envidia” ! Que la vida también te devuelva todo lo que deseas y que algún día te cures de todo el rencor que llevas dentro! ✌🏻Nunca dejes de vivir tus sueños porque a alguien le molesta tu alegría! Los amooooo a todos disfruten su FDS", culmina el mensaje a todos aquellos que la atacaron todo este tiempo en redes sociales.

Jazmín Pinedo y su contundente mensaje en Instagram contra sus detractores. Jazmín Pinedo y su contundente mensaje en Instagram contra sus detractores.

Jazmín Pinedo , tras publicar este post en Instagram indicó que se desconectará un tiempo, pues "hay muchos abrazos y besos acumulados en casa".



Desde que se supo que Jazmín Pinedo se convertiría en una de las estrellas de Latina que iría al Mundial Rusia 2018, los ataques, mensajes en contra y críticas hacia su designación no se hicieron esperar. Incluso, ya estando en Rusia 2018 también siguió recibiendo comentarios machistas y hasta insultos que la 'Chinita' decidió no prestar atención.

Una de las escenas más recordadas fue cuando, a días de iniciarse el Mundial Rusia 2018, Jazmín Pinedo realizó un enlace desde Moscú con el programa 90 Magazine en el que se encontraba el periodista deportivo Gerson Taype, quien durante todo el tiempo que duró la transmisión con la 'chinita' este no mencionó palabra alguna y, todo lo contrario, mostró una cara de descontento, como si estuviera obligado a estar frente a cámaras.