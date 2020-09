Jazmín Pinedo dijo que no tiene que darle explicaciones de su vida a nadie, después de que se especulara que está saliendo con el padre de su hija, Gino Assereto.

“La gente se sigue sorprendiendo al vernos juntos. Somos dos papás que tienen una buena relación y que se van a seguir juntando por el bien de mi hija”, afirmó la conductora de ‘Esto es guerra’.

Es más, aseguró que su vida sentimental es muy tranquila. “No estoy saliendo con nadie, no estoy con nadie, no quiero estar con nadie. Podría salir a estar aclarando, pero me da flojera. No tengo por qué darle explicación de mi vida a nadie”, indicó.

Asimismo, aclaró que ella sube lo que le da la gana en su Instagram y no lo hace para ‘presumir’ lo que tiene.

“Para eso trabajo y me esfuerzo, para lograr mis metas. Para eso es el Instagram, para mostrar lo que se te dé la gana, si alguien no le gusta, me bloquea” , finalizó.

