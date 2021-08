Jazmín Pinedo no quiso pronunciarse tras la polémica renuncia de Allison Pastor a Reinas del Show. “Yo de eso no voy a opinar, yo creo que si tuvieran que preguntarle algo sería a ella, yo no me meto en problemas ajenos, no me interesa, tengo bastante con los míos y mi medio millón”, dijo la competidora recordando su tema judicial con Latina Televisión.

En ese sentido, aseguró que solo tendrían que hablar los involucrados. “Yo no tengo nada que ver, tengo que concentrarme en mí como a mí me gusta”, dijo la ex conductora de Esto es Guerra y Mujeres al Mando.

SENTENCIADA

Por otro lado, Jazmín Pinedo se mostró sorprendida tras haber sido sentenciada en el reality de baile de Gisela Valcárcel. “¡Qué fuerte! No entendí nada, o sea, todas estamos sentenciadas, por favor, a todo mi club de fans, a toda la gente que me sigue y que dice ‘qué bonita la chinita’, voten por mí por favor porque de verdad que me ha parecido una locura, no creí que nos dijeran eso al final”, indicó.

REGRESA LESLIE MOSCOSO

La Chinita se mostró contenta con el regreso de Leslie Moscoso, quien se comunicó en vivo con Reinas del Show para confirmar su vuelta al reality. “Me encanta la idea, yo creo que ella tenía muchas ganas. Me da pena cuando se va cualquiera de las chicas porque yo creo que todas nos esforzamos por estar aquí y bueno, las cosas se han dado así”, dijo Jazmín.

Finalmente, aseguró que la copa del programa de Gisela se ‘la merecerá quien tenga que merecerla’. “Yo creo que cada una de las chicas acá es competencia, cualquiera de ellas, una mejor que la otra”, concluyó.