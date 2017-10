Jazmín Pinedo le agradece a venezolanos por repechaje de Perú y les compra esta cantidad de arepas [VIDEO]

La conductora de Espectáculos,Jazmín Pinedo,se siente muy agradecida con los venezolanos por el repechaje de Perú. Como se recuerda, si es que la selección vinotinto no le ganaba a la de Paraguay, la blanquirroja perdía su oportunidad de llegar a la repesca.



Jazmín Pinedo indicó que había que ayudar a los hermanos venezolanos no sólo por el repechaje, sino por la dura situación que viven. El panelista del programa, Tomate Barraza, le pidió a La Chinita que colabora en vivo con los venecos.



Es por esta razón que Jazmín Pinedo le pidió a su reportera Natalia Otero que le compre 20 arepas a los venezolanos que estaba entrevistando. "Yo le he dicho a Natalia, si alguien ahí tiene el efectivo, yo le devuelvo después", explicó La Chinita.



Natalia Otero le respondió a Jazmín Pinedo que ella sólo tenía tarjeta y no efectivo. Esto generó la risa de la conductora y de los panelistas que la acompañaban en el programa Espectáculos. Karen Dejo, quien se encontraba presente, le pidió a Otero que vaya a un banco y que saque efectivo.



Gracias a la victoria de la vinotinto sobre la selección paraguay, Perú permanece en el quinto puesto y obtiene su pase al repechaje.Los hinchas peruanos le agradecieron a los venezolanos en redes sociales.

Jazmín Pinedo compra arepas