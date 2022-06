SE PRENDIÓ ESTO. Jazmín Pinedo sorprendió a más de uno al unas unos minutos del programa ‘Más espectáculos’ luego de que Magaly Medina la criticara duramente por su entrevista a Jefferson Farfán, en la que la comparó con un regalo y le dijo ‘que se quite el lazo’.

Magaly Medina dijo que Jazmín Pinedo creía que estaba en una cita romántica, para luego mencionar que le daba vergüenza su comportamiento. “A mí me avergüenza, una mujer tan joven no se valora. Vio a Farfán y dijo ‘Este hombre es mío”, puntualizó la Urraca.

Al respecto, Jazmín Pinedo se pronunció durante varios minutos y calificó a Magaly Medina como una persona ‘huachafa’, ‘machista’ y hasta pidió ayuda a instituciones para que frenen sus comentarios ‘discriminadores’.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, no lo digo yo, lo dicen sus productores . Ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, es mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Tía, qué equivocada que estás”, dijo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 1

NO SOY UNA REGALADA

Jazmín Pinedo dijo que ‘no es una mujer regalada’ y que es un ejemplo de muchas jóvenes empoderadas. Finalmente, pidió que se normalice el maltrato a la mujer y que ‘merece seguir sufriendo’

“Yo no soy un objeto y tampoco necesito colocarme un lazo (...) Nosotros no nos veíamos por primera vez, somos amigos hace muchísimos años, nos permitimos la licencia de molestarnos y chacotearnos. Yo no tengo miedo porque se bien quien soy y qué valgo. Esto es machismo puro y no está permitido en cualquier parte del mundo”, precisó La Chinita.

QUE TU ESPOSO TE ACTUALICE

Jazmín Pinedo negó que haya intentado ‘gilear’ con Jefferson Farfán y le dijo a Magaly Medina que estaba ‘desactualizada’ en torno a las técnicas de ‘cortejar’ a alguien. Acto seguido le dijo que le pregunte a su esposo Alfredo Zambrano porque ‘él debe estar más actualizado’.

“Ella dice que me estaba gileando a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con la cámara prendida. Que desactualizada la veo respecto al gileo, por qué no le pregunta a su esposo, por ahí que la actualiza mejor”, dijo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 3

¿ENVIÓ INDIRECTA A SU HIJO?

Tras su fuerte respuesta, Jazmín Pinedo dijo que ‘lo más importante es que su hija se sienta orgullosa de ella’, un mensaje que, a muchos, sonó como una indirecta a Magaly y la relación que tiene con su hijo.

“Para mí, lo más importante es que mi hija se sienta orgullo de mí más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá y que se golpee el pecho diciendo ‘Es es mi mamá’”, indicó.