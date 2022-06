TREMENDA INDIRECTA. Jazmín Pinedo salió con la espada desenvainada a responderle a Magaly Medina luego de que la pelirroja conductora la calificara de ‘regalona’ en la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán. La Chinita la llamó ‘toxica, retrógrada, machista y hasta racista’.

Jazmín Pinedo negó que haya intentado ‘gilear’ con Jefferson Farfán y le dijo a Magaly Medina que estaba ‘desactualizada’ en torno a las técnicas de ‘cortejar’ a alguien. Acto seguido le dijo que le pregunte a su esposo Alfredo Zambrano porque ‘él debe estar más actualizado’.

“Ella dice que me estaba gileando a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con la cámara prendida. Que desactualizada la veo respecto al gileo, por qué no le pregunta a su esposo, por ahí que la actualiza mejor”, dijo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 2

JAZMÍN PINEDO LE RESPONDE A MAGALY

La conductora de televisión Jazmín Pinedo le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien en su programa “Magaly TV, la firme” cuestionó su entrevista con el futbolista Jefferson Farfán. La popular ‘Chinita’ habló largo y tendido, y calificó a Magaly como la “peor entrevistadora del Perú”.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo ‘tía’ con todo el cariño usted se merece, que equivocada que está”, añadió Pinedo.