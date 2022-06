Jazmín Pinedo le respondió nuevamente a Magaly Medina luego de que la Urraca la ‘destruyera’ en la edición del viernes de su programa. La ‘Chinita dijo que no necesitaba ayuda para contestarle y la catalogó de misógina, en mediod e su programa ‘Más espectáculos’.

Jazmín Pinedo empezó sacándose los audífonos indicando que ella ‘no los necesita’ para que le dicten lo que tenga que opinar y que decir. “No necesito ayuda para defenderme ”, dijo la conductora de ‘Más espectáculos’.

“Efectivamente, se escucha una voz (...) todos los productores le hacen un alcance a sus periodistas. Como lo hace el señor Patrick, que es su productor”, agregó la ‘Chinita’.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina.

‘SIENTO PENA POR USTED’

En otro momento, Jazmín Pinedo señaló que ‘siente pena’ por Magaly Medina y aseguró que no dejará que ponga en tela de juicio su faceta de mujer y madre.

“Ella habla de auspiciadores y del canal. Yo no me voy a quedar callada porque no le tengo miedo, yo por usted solo siento pena”, comentó.

“Estoy aquí parada para defenderme, no voy a dejar que usted se meta conmigo. No le voy a permitir ue se meta con mi persona, como mamá, como mujer” , agregó.

Finalmente, Jazmín Pinedo indicó que Magaly Medina ‘es una misógina’. “Y se lo digo, es lo peor que le ha pasado en nuestro género a la televisión. No es sencillo para mí bajarme a su nivel, bajarme dos peldaños y hablarle al nivel en el que se encuentra”, puntualizó.

