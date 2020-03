¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Jazmín Pinedo usó su cuenta de Instagram para manifestarse tras haberse convertido tendencia en Twitter debido a que miles de usuarios pidieron su salida de ‘Esto es guerra con mensajes en los que la criticaban duramente.

Como se recuerda, ‘Esto es Guerra’ se convirtió el pasado martes en un 'campo de batalla’ luego de que Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaran una tensa discusión por unos comentarios que hizo la ‘chica selfie’ y que no le agradaron a la ‘chinita’.

Todo parece indicar que el comportamiento que tuvo la conductora tras su pelea con Rosángela Espinoza no fue del agrado de muchos y así lo hicieron notar a través de las redes sociales donde pidieron ‘su salida’ del reality.

Al respecto, Jazmín Pinedo fue muy puntual al referirse a la tendencia número 1 en Perú del hashtag ‘#FueraJazmínDeEEG’ que se hizo viral el día miércoles.

“Agradezco su tiempo y su vocación”, respondió Jazmín Pinedo a un seguidor que le consultó precisamente por este hecho que generó mucha polémica.

Jazmín Pinedo: su respuesta tras volverse tendencia en Twitter

LA PELEA CON ROSÁNGELA

La discusión se inició cuando Rosángela Espinoza se incomodó con la pregunta que Jazmín Pinedo le hizo a Facundo González y este perdió la prueba. La ‘Chica Selfie’, fiel a su estilo, sostuvo que no debieron preguntarle al argentino sobre el Señor de los Milagros, porque él nunca iba a responder.

Luego, Rosángela acusó a Jota de callarla, mientras la ‘Chinita’ inmediatamente salió al frente. “Rosángela, yo a ti no te he dado confianza”, dijo Jazmín."Tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”, contestó la ‘chica selfie’.

Esto incomodó aún más a la conductora de ‘Esto es Guerra’ e inmediatamente la cuadró en vivo. “Somos dos personas y necesitamos respeto. Te estás burlando de lo que te acabo de decir hace un instante. Tú le has pedido, es más, has hecho una reunión con todo el equipo de producción y tus compañeros de trabajo para exigir respeto”.

“Yo ya conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tu tampoco me das confianza, no te juegues así conmigo”, agregó la ‘chinita’. “Yo estoy totalmente de acuerdo con tus compañeros que si ellos no te dan confianza, ellos no jueguen contigo y tienes toda la razón y te la he dado desde que has exigido esa posición y así como tú exiges esa posición”, aclaró.