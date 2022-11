Luego que Johanna San Miguel revelara que venía recibiendo mensajes grotescos y subidos de tono por parte de un sujeto en redes sociales, Jazmín Pinedo sorprendió al contar en “+Espectáculos” que también vivió una experiencia similar.

El comentario de la ‘Chinita’ vino después de que aplaudiera que la conductora de “Esto es Guerra” haya expuesto en todas las plataformas al sujeto que la hostiga en redes, para que así otras mujeres tomen de ejemplo y no se queden calladas.

“Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Johanna San Miguel, no podemos quedarnos calladas ante esta situación que viven todos los días las mujeres. Nadie tiene por qué soportar este tipo de situaciones”, comenzó diciendo.

Tras ello, Pinedo resaltó que sí se puede conocer la identidad de las personas que acosan en redes sociales, pues ella lo logró con una joven que la difamaba en redes sociales. “Sí se puede saber quién está detrás de eso. Hace tres años, denuncie que era acosada por una jovencita que no medía consecuencias, que me difamaba constantemente por las redes sociales”, recordó Jazmín.

La conductora de “+Espectáculos” contó que tras saber quién era la joven, la madre de esta le pidió que no denuncie. “Tres años y medio después, logro encontrar a esta chica. Su mamá me ruega que no ponga la denuncia. Yo siendo mamá, entiendo la posición. La mamá me prometió que eso no volvería a pasar y sí, la verdad, hasta ahora se está cumpliendo y en el momento que no se cumpla, procederé con las acciones legales que al final siempre es lo mejor”, detalló Jazmín.

