ENAMORADA. Jazmín Pinedo apareció EN VIVO en su programa ‘Más Espectáculos’ y reveló cómo pasó sus vacaciones al lado de su nuevo galán uruguayo, a quien conoció en el matrimonio de su hermana. La modelo incluso se atrevió a contar cuál es el trabajo del hombre con quien está empezando a salir formalmente.

“Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio, su rubro es totalmente diferente. Y precisamente yo había evitado un poco sumergirlo en todo este torbellino al que suelo estar acostumbrada , sin embargo, ha salido su nombre y yo nunca me escondí, ni me oculté. Me fui a Cusco, Puerto Maldonado, no me escondo”, resaltó.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ respondió a la pregunta sobre los tiempos de su galán y el trabajo que tiene , pues se está quedando por muchos días en el Perú.

“No es un amor a distancia porque nosotros nos hemos visto en varias oportunidades. Él va a venir y yo voy a ir y así... Gracias a Dios él tiene un trabajo donde es su propio jefe, él decide muchos sus horarios, cuándo trabaja y cuando no y se tomó bastante tiempo para poder estar aquí conmigo y se lo agradezco”, acotó.

Jazmín Pinedo ofrece detalles de su novio Pedro

¿QUIÉN ES EL GALÁN DE JAZMÍN PINEDO?

El portal de Instarándula reveló la identidad del ‘galán uruguayo’ de Jazmín Pinedo. Según la seguidora de Samu Suárez, se trata de Pedro Araujo, quien viajó con la conductora de TV a Puerto Maldonado.

“Se llama Pedro Araujo, cuando los recogieron vi su nombre en el cartel, como buena ratuja informando”, dijo. Ante ello, Samu Suárez evidenció que Jazmín Pinedo lo sigue en Instagram; no obstante, el perfil del uruguayo se encuentra en privado.