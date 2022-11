BUENAS AMIGAS. La conductora de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, dejó en claro que Tilsa Lozano, su excompañera en ‘Las Vengadoras’, sí la invitó a su matrimonio con Jackson Mora, que se celebró el último viernes. Sin embargo, la popular ‘chinita’ dio los detalles de su ausencia.

A raíz de las quemaduras que sufrió en el rostro por un procedimiento que le generó alergia, Jazmín Pinedo tuvo que utilizar cremas en la cara y este fue el motivo por el que no asistió al matrimonio de Tilsa, a donde también acudió la exvengadora’ Maricris Rubio.

“ Me perdí la boda de mi amiguis, ¿puedes creerlo? Yo lloraba y le decía a la doctora por un día y me dijo que no, que tengo que seguir mi tratamiento hasta el final . Obviamente, no pude acompañar a Tilsa en un día importante, la pasaron hermoso, veía algunos videitos mientras yo estaba en la casa sufriendo, mirando como se divertían”, dijo.

JAZMÍN CHANCA A CRÍTICOS DE TILSA: ¿PARA MAGALY?

Personajes como Magaly Medina y Rodrigo González se burlaron de la boda de Tilsa Lozano y su gran amiga, la popular ‘chinita’ Jazmín Pinedo no tardó en responder. Aseguró que cada pareja puede disfrutar como realmente desea uno de los días más importantes.

“ He leído por ahí una de estas noticias irrelevantes, jaja, ay perdón se me salió. De estas pues irrelevantes que te dicen cuánta plata tienes que gastar en tu boda , qué vestido te tienes que poner, cómo tienes que bailar, cómo tienes que disfrutar, como se tiene que comportar la gente a tu alrededor. Yo creo que al final una fecha tan importante solo debe depender de lo que quiere uno y a lo que uno le hace feliz”, dijo.

Además, la expareja de Gino Assereto hasta se atrevió a enviarles un sarcástico mensaje a las críticas y burlas a la boda de Tilsa.

“Si tú quieres gastar 5 soles o 5 mil dólares ese es un problema que tiene que ver cada familia según su situación económica, lo que les guste y según sus prioridades. Como en el caso de Tilsa, tiene niños de por medio, los que somos papás sabemos que debemos priorizar el futuro de nuestros hijos. No sé, es un mundo distinto, nadie tiene por qué decirte qué vestido te pones, ni mucho menos cómo tienes que celebrar un día importante. Y si no te gusta pon la playa tuya y ahí pasas la primicia ”, recalcó.