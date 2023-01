¿CÓMO? Jazmín Pinedo reveló que la Miss Venezuela era su candidata favorita para llevarse la corona del Miss Universo y no la representante del Perú, Alessia Rovegno. La conductora de Más Espectáculos se mostró disconforme con los resultados del certamen de belleza.

La exchica reality se pronunció luego de la polémica por el triunfo de Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, quien derrotó a las representantes de Venezuela y República Dominicana.

“Aunque muchas personas han generado cierta polémica, dando a entender que elle no debió haber ganado, pero eso siempre sucede. ¿Yo quién quería que gane? Yo quería que gane la venezolana o la de República Dominicana”, expresó.

¿En qué puesto se quedó Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno no logró ubicarse en el Top 5 del Miss Universo; sin embargo, se impuso a varios países al posicionarse el Top 16 de las mujeres más bellas del mundo.

Antes de los resultados, la Miss Perú compartió un mensaje en redes sociales. “Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación inicial desde siempre para toda mi vida”, escribió.

