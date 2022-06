Luego que Magaly Medina aseguró que Joselito estaba casado cuando fue ampayado besándo a Jazmín Pinedo, la conductora de América TV aseguró que se comunicó con Tatiana Merel, expareja del presentador, para aclarar las cosas.

Sin embargo, Tatiana Merel no le contestó, según Jazmín Pinedo espera que pronto pueda aclarar “el malentendido”. “ Sí, he hablado (con Joselito) La he estado llamando, espero conversar con ella”, dijo la exchica reality.

En plena bronca de Jazmín Pinedo y Magaly Medina, la ‘urraca’ recordó que en el 2008 la modelo fue ampayada besándose con Joselito Carrera.

Tatiana Merel aseguró que sí estaba en una relación cuando Joselito fue captado chapando con Jazmín Pinedo

El programa de Magaly TV: La Firme se comunicó con Tatiana Merel, madre del hijo de Joselito Carrera, para consultarle si cuando su ex fue ampayado con Jazmín Pinedo, ella estaba con él formalmente.

“Sí, sí estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay. Yo estaba con Joselito, claro”, dijo en una llamada telefónica.

