Jazmín Pinedo manifestó que siente miedo de encontrar una nueva pareja y que le va costar encontrar a alguien, debido a que le siente que no es el momento y quiere pasar más tiempo con su pequeña hija. “Creo que me va costar un poco encontrar a alguien”, manifestó en una entrevista con Verónica Linares en YouTube.

La popular ‘Chinita’ reconoció que en ‘algún momento’ le dio pena tirar abajo la idea de tener una familia. “Para mí la familia es algo importantísimo, es un pilar básico”, reconoció en relación a su separación de Gino Assereto.

La conductora de televisión reveló que hace tres años está soltera y le encanta la burbuja en la que se encuentra con su hija. “No me animo a salir con alguien. Siento que no es el momento, mi hija está muy chiquita, quiero estar más tiempo con ella”, manifestó.

“Como que no... No me imagino a alguien cerca de mi hija, como que estoy así bien leoncito, creo que me va costar un poco encontrar a alguien”, manifestó Jazmín Pinedo.

