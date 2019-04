Jazmín Pinedo y su triste revelación: "Quedé embarazada el año pasado, tuve una pérdida y me dolió en el alma" | VIDEO

El deseo de convertirse en madre por segunda vez no es nuevo. La conductora de Mujeres al Mando, Jazmín Pinedo, ha dejado en claro en varias ocasiones que busca darle un hermanito o hermanita a su hija Khaleesi.

Durante las últimas semanas, se ha especulado sobre un supuesto embarazo de la 'chinita', hecho que no ha sido negado ni aceptado por ella o por su pareja, Gino Assereto. Sin embargo, este martes, Jazmín Pinedo habló del tema y brindó ciertas revelaciones.

Cuando la vidente del programa le recomendó no estresarse con el tema y dejarse llevar, la chinita explicó que, efectivamente, ella estaba realizándose un tratamiento para quedar embarazada por segunda vez.

Pero eso no es todo. Según Jazmín Pinedo, la razón por la que pensaba tanto sobre el segundo bebé era porque, el año pasado, tuvo un embarazo que lamentablemente terminó perdiendo. "Me dolió en el alma", declaró durante el programa.

"Lo voy a contar porque es lo más normal del mundo creo. Efectivamente el año pasado quedé embarazada y tuve una pérdida. Me dolió en el alma, pero estoy intentándolo otra vez y tengo este tema del tratamiento acá y pienso en eso. Acá todos me dicen que estoy embarazada y creen que es gracioso, pero me pongo triste", reveló Jazmín Pinedo.

Ante esto, la vidente y las compañeras de 'Mujeres al Mando' Karen Schwarz y Magdyel Ugaz le pidieron que tome todo con calma y no se estrese por salir embarazada pues tiene que disfrutar todo el proceso.