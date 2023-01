¿ENAMORADA? Jazmín Pinedo ya no puede ocultar más el romance que estaría viviendo con un galán uruguayo. La misma ‘chinita’ reveló que se encuentra conociendo a alguien con quien viajó a las playas de Tulum, en México, para pasar fiestas de fin de año. El portal de Instarándula reveló la identidad de quien sería ya su pareja.

“ Gracias, ratujas, nunca nos fallan para el chisme. Siempre están en todas, hasta en el aeropuerto charro ”, fueron las palabras de Samuel Suárez luego de compartir las imágenes de la conductora pasando Migraciones en el Aeropuerto Internacional de México.

En las imágenes se observa a la ‘chinita’ junto a un joven alto, vestido con short negro y polo blanco. Ambos no se muestran cariñosos, sin embargo, sí que viajaron juntos.

“Uy, ¿qué pasó? Se buscó el clon de Gino Assereto, es igualito. Te juro que si no me decían que no era él, yo pensaría otra cosa, igualito . Te das cuenta por donde van los gustos de Jazmín, altote, delgadito, el mismo perfil, ¿cómo te vas a buscar a clon de Gino”, dijo entre risas.

Jazmín Pinedo ampayada en aeropuerto de México. Foto: Instarándula.

LAS ROMÁNTICAS ‘PISTAS’ DE JAZMÍN CON GALÁN

Jazmín Pinedo pasó definitivamente la página de su historia de amor con el ‘Tiburón’ Gino Assereto y se dejó ver bien acompañada de quien sería su nuevo galán uruguayo. La modelo aprovechó fiestas de fin de año para viajar a México y darse un relajo en las paradisiacas playas de Tulum.

En una reciente entrevista en ‘El Reventonazo de la chola’, la modelo se animó a confirmar que nuevamente está creyendo en el amor al coincidir con una persona de nacionalidad uruguaya. Como se recuerda, la ‘chinita’ no ha tenido una relación formal desde que terminó con el padre de su hija.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo estoy en una posición de no negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento ”, dijo.

Justamente sus declaraciones coinciden con sus vacaciones en México, donde en algunas stories en su Instagram se ha dejado ver la silueta del galán , así como también las piernas de su pretendiente con quien se luce caminando. Hasta el momento, Jazmín no se ha animado a oficializar su noviazgo.