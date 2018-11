Jazmín Pinedo sobre rumores de discrepancias con Karen Schwarz: "No tengo nada que decir al respecto"

La conductora Jazmín Pinedo aclaró los rumores que dejaban entrever que tendría discrepancias con Karen Schwarz, ambas voceadas para conducir el programa ‘En casa’ de Latina.



“El canal no me ha dado toda la información (sobre el nuevo programa), seguramente cuando me digan lo contaré. ¿Si hay discrepancias con Karen? La verdad, no tengo nada que decir al respecto porque ni siquiera sé de dónde lo han sacado. Hay muchas cosas que se dicen y no tienen nada de cierto”, sostuvo la popular ‘Chinita’.



De esta forma, Jazmín Pinedo precisó que no tendría problemas en trabajar con Karen Schwarz.



“No tengo problemas en trabajar con Karen. Siempre agradezco las oportunidades que Latina me da. Estoy concentrada en cosas bonitas. Yo aprovecho las oportunidades”, dijo.



Como se recuerda, Karen Schwarz resaltó que no tiene problemas en compartir programa con Jazmín Pinedo.



“Mientras más seamos se unen las fuerzas. Yo empecé a trabajar en ‘Espectáculos’ sola y la química se dio con cada uno de los panelistas y fueron 5 años juntos con ‘Tomate’ Barraza, Antonio Pavón y Sandra Arana”, expresó hace algunos días.