NO PERDONA. Samuel Suárez, el creador de Instarándula, envió un mensaje a toda su comunidad en redes sociales luego que varios personajes de Chollywood lo bloquearan de Instagram por hablar de ellos. Pero se refirió en una en especial, Jazmín Pinedo.

“Llegó el instachismoso más bloqueado de Instagram (risas) este fin de semana dos famosos ya me bloquearon, pero no me importa, yo digo lo que pienso, no me interesa nada”, dijo.

En medio de las risas y el baile, el productor de contenido agregó que el trabajo que realiza lo hace pensando en sus miles de seguidores y no en la farándula.

Samu se burla porque la farándula lo bloquea

“A las únicas personas que yo debo mi trabajo en estos momentos de mi vida es al público y no a la farándula para que estén contentos, que les pasen ahí la franelita, que digan “ay, qué lindo Samuelito, cómo nos quiere”, agregó.

En esa línea, dejó entrever que una de las personas que lo ha bloqueado sería Jazmín Pinedo, quien recientemente acaba de perder un juicio contra Latina.

“Comenzamos de una vez, vamos con el chismecito rico, yo ya estoy preparadísimo para nuevos bloqueos, un besote Jazmín Pinedo, te quiero un montón a pesar de que tú ya no me quieras (risas)”, sostuvo.

Samu deja entrever que Jazmín lo bloqueó en redes

Como se recuerda, el popular Samu ha hecho énfasis en el caso de la ‘chinita’ con Latina, pero sobre todo de la rencilla que tendría con la conductora Karen Schwarz.