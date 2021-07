DESMIENTE A PELUCHÍN. Samuel Suárez usó las historias de Instarándula luego que Rodrigo González asegurara que Jazmín Pinedo no pasaba a Karen Schwarz cuando ambas conducían Mujeres al Mando. El periodista de espectáculos aseguró que siempre pensó que guardaban una buena amistad.

“Yo trabajé en el área periodística de Mujeres al Mando en la época de Karen y Jazmín y me sorprende, me dejó en shock, escuchar a Rodrigo González hablar de que hay una bronca. La verdad yo nunca me he ganado con un pase entre ellas”, dijo el popular Samu.

En ese sentido, aseguró que los productores de Amor y Fuego, Renzo Madrid y Jose Carlos Tapia, además de la reportera Joselyn, también trabajaron en el magazine de Latina en ese tiempo y fueron testigos de la buena relación entre las conductoras.

“Nunca fue un tema, nunca pasó eso, es más, yo todo el tiempo he pesando que eran buenas amigas, no mejores amigas. Me enteraba que Jazmín iba a comer a la casa de Karen o por ejemplo, después de cada programa, ellas bajaban y nos metíamos unos chismes ahí en la oficina. Los chismecitos con Jazmín y Karen eran todo en la vida. Esas lenguas viperinas, sobre todo la de la china, pero se llevaban bien”, dijo Samuel Suárez.

‘HACE QUEDAR MAL A KAREN’

Sin embargo, el creador de Instarándula aseguró que Jazmín Pinedo dejó mal parada a Karen Schwarz luego que la exmiss aclarara que no hay una enemistad entre ambas en sus historias, la etiquetara ella no la reposterara.

“Me parece extraño que Karen aclare el tema, la etiqueta y ella nada. Incluso porque Jazmín abrió un cuadro de preguntas y no habló sobre una bronca. Ahora, si Karen es consciente que tiene una bronca con ella, yo no la etiquetaría proque Jazmín ni siquiera la reposteó, entonces deja abierto ese tema”, dijo Samu.

El periodista aseguró que aún tiene dudas sobre la supuesta relación problemática entre las conductoras. “Me parece muy extraño que Jazmín no salga aclarar esto y más aún porque deja mal a Karen y que yo sepa, al menos por lo que yo viví, eran amigas”, agregó.