El portal Instarándula, dirigido por el periodista Samuel Suárez, difundió este martes 3 de enero las primeras imágenes de Jazmín Pinedo al lado de quien sería nuevo galán. La pareja fue captada pasando Migraciones en el Aeropuerto Internacional de México, cuando se dirigían a las paradisíacas de Tulum.

“Gracias, ratujas, nunca nos fallan para el chisme. Siempre están en todas, hasta en el aeropuerto charro”, fue el mensaje que escribió Samu sobre las imágenes en donde vemos a la conductora de TV al lado de un joven con camiseta blanca y short negro, con quien se mostró muy cariñosa en todo momento.

Sin embargo, algo que llamó la atención de Samu fue que la supuesta nueva pareja de Pinedo tendría una gran parecido a Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo.

“Uy, ¿qué pasó? Se buscó el clon de Gino Assereto, es igualito. Te juro que, si no me decían que no era él, yo pensaría otra cosa, igualito. Te das cuenta por donde van los gustos de Jazmín, altote, delgadito, el mismo perfil, ¿cómo te vas a buscar a clon de Gino?”, comentó Samuel Suárez.

En otro momento, el periodista de Espectáculos cuestionó que Jazmín se niegue a comentar sobre su vida privada cuando ella es la que está mostrando imágenes privadas en sus redes sociales.

“La china tiene la misma postura de ‘Choca’, dicen: ‘estos temas les competen a dos personas, a nadie más le debe importar. Ja, ja, ja. Pero muestran los pies’”, puntualizó. “Pero está bien, después de mucho tiempo Jazmín decide lucirse enamorada, aparentemente es un uruguayo, antes la veíamos con Gino, pero ahora ha dicho que está enamorada”, acotó.

LAS ROMÁNTICAS ‘PISTAS’ DE JAZMÍN CON GALÁN

Jazmín Pinedo pasó definitivamente la página de su historia de amor con el ‘Tiburón’ Gino Assereto y se dejó ver bien acompañada de quien sería su nuevo galán uruguayo. La modelo aprovechó fiestas de fin de año para viajar a México y darse un relajo en las paradisiacas playas de Tulum.

En una reciente entrevista en ‘El Reventonazo de la chola’, la modelo se animó a confirmar que nuevamente está creyendo en el amor al coincidir con una persona de nacionalidad uruguaya. Como se recuerda, la ‘chinita’ no ha tenido una relación formal desde que terminó con el padre de su hija.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo estoy en una posición de no negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento ”, dijo.

