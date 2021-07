Samu llama ‘mala amiga’ a Jazmín Pinedo: “Como no le están lanzando flores, se enoja”

LA QUE SE ARMÓ. Samuel Suárez, periodista de Instarándula, arremetió contra Jazmín Pinedo y la llamó mala amiga. Asimismo, indió que la ‘chinita’ lo había bloqueado porque ‘no le echó flores’ y la criticó.

“Hay personas como Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo que no respetan el trabajo de la prensa. A Baigorria le dije intensa y a Jazmín le dije que creía que era una mala amiga. ¡Bloqueado! Todo porque no le están diciendo las cositas bonitas”, dijo Samuel.

Por otro lado, el periodista dejó en claro que nunca la ofendió. “A Jazmín nunca le falté el respeto, solo le dije algo que no le gustó y como no le están lanzando flores, se enoja”, agregó.

BLOQUEADO

Samuel Suárez, el creador de Instarándula, envió un mensaje a toda su comunidad en redes sociales luego que varios personajes de Chollywood lo bloquearan de Instagram por hablar de ellos. Pero se refirió en una en especial, Jazmín Pinedo.

“Llegó el instachismoso más bloqueado de Instagram (risas) este fin de semana dos famosos ya me bloquearon, pero no me importa, yo digo lo que pienso, no me interesa nada”, dijo.