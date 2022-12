La conductora de ‘Más espectáculos’, Jazmín Pinedo, bromeó sobre el ampay que protagonizó el chico reality, Said Palao junto a una joven modelo, pese a tener una relación amorosa con la empresaria Alejandra Baigorria.

“Vi en redes que Said va a estar un poquito en problemas”, opinó Choca Mandros. Mientras que Jazmín señaló: “Si yo fuera Said cogería un avión y me iría del Perú, no mentira”.

El conductor salió en defensa de la relación y señaló: “Pero al final la relación es de dos”. A lo que Jazmín reflexionó: “Al final ellos van a tener que conversar claramente dado la posición de Said como persona pública porque está expuesto a este tipo de situaciones. No tiene por qué darnos una explicación a nosotros, pero seguramente a Alejandra sí”.

Jazmín Pinedo aseguró que enamorarse es difícil y que por eso es mejor estar sola: “Qué difícil es el amor, ya ves, mejor que estemos solos y abandonados”, señaló entre risas.

La conductora e influencer se encuentra soltera desde hace 4 años. Hace algunas semanas descartó retomar la relación con Gino Assereto y aseguró que su prioridad es su hija.

Jazmín Pinedo opina sobre ampay de Said Palao.

VIDEO RECOMENDADO

Tepha Loza sobre su relación con Mario Neumann: “Es diferente a las anteriores”

Tepha Loza sobre su relación con Mario Neumann: “Es diferente a las anteriores”