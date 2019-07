Jazmín Pinedo sobre Sheyla Rojas: "A mí también me gusta la plata, pero si me la consigo yo solita"

Jazmín Pinedo opinó también de la polémica relación que mantiene Sheyla Rojas con el empresario libanés Fidelio Cavalli luego de que la rubia respondiera a las críticas diciendo que 'le gusta el dinero y los lujos' que le ofrece su, aparente, actual pareja.



Sheyla Rojas dejó 'boquiabierto' a sus seguidores al reconocer que le 'gusta el dinero', luego de que recibiera múltiple críticas en sus redes sociales. "Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente", aseguró la rubia.

Al respecto, Jazmín Pinedo no dudó en opinar sobre el comentario que había hecho 'Shey, Shey'. Esto fue lo que dijo la animadora de 'Mujeres al mando'.

"A mí también me gusta la plata, pero me gusta en mi cuenta de banco y si me la consigo yo solita", dijo Jazmín Pinedo generando la reacción cómplice de Karen Schwarz, quien dijo estar de acuerdo con 'la chinita'.



Mira el video: