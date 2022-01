Jazmín Pinedo se mostró más que conmovida el último viernes, luego que Gino Assereto dijera públicamente que no tiene intenciones de volver con ella ya que en el presente está en una relación consigo mismo y enfocado en crecer como persona.

La ‘china’ resaltó que nunca habían estado juntos en un set de televisión tras su ruptura y que esta oportunidad en ‘Más Espectáculos’ les sirvió aclarar los términos de su polémica separación. “La gente siempre me ha señalado, me ha juzgado, me dicen ‘es tu culpa, tú no quieres estar con él’, pero en verdad nadie sabe lo de nadie”, indicó la conductora de tv.

Asimsimo, aseguró que con Gino Assereto conforman una familia y guardan una hermosa amistad. “Yo a él lo adoro, es un hombre maravilloso, muy bueno, muy boble, yo creo que hay muy pocas personas en el mundo con el corazón tan bueno como él lo tiene”, indicó Jazmín Pinedo.

Asimismo, la ‘chinita’ aclaró que si su ex no está con ella o con otra persona, es por su decisión. “Si no está conmigo o con alguien es por decisión de él, no por la decisión de nadie. A mí lo que más me importa es que sea feliz porque si él es feliz, conmigo o con quien sea, mi gorda va ser feliz”, acotó.

