Jazmín Pinedo: Sofía Franco le sugiere tener perfil bajo... ¿Se viene la guerra? [VIDEO]

Sofía Franco se pronunció sobre las declaraciones que hizo Jazmín Pinedo, quien minimizó el programa ‘Cuéntamelo todo’ por su rating.



Sofía, Jazmín resaltó la sintonía de su espacio y dijo que no hay ‘otro programa en las mañanas’...

Qué raro que no esté empapada porque sí existen otros programas. Siempre muestro respeto hacia mis compañeros, no perderé mi brújula y seguiré por la misma senda. A esta hora del partido no es bueno meterle negatividad ni sentirse ganador, porque estamos dando la lucha. Para decir eso hay que mirar bien los números, antes de cometer un exabrupto.



¿Qué opinas de sus declaraciones?

No me jacto y tampoco lo hice cuando obtuve 20 (puntos de rating), no es mi costumbre.



¿Crees que fue soberbia?

Hay que mantener un perfil no bajo, pero sí cuidarse de no decir cositas porque se malinterpretan.

Jazmín Pinedo