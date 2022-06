Jazmín Pinedo comentó que si en algún momento se vuelve a enamorar y permite que un caballero conquiste su corazón, debe cumplir ciertos requisitos pues tiene que ser un hombre inteligente y buena persona, pero recalca que por el momento solo tiene deseos de compartir nada más que ‘amistad’ con algún pretendiente.

“Primero, tendría que ser una buena persona, segundo, inteligente para que podamos conversar. Ahora estoy bien sin pareja, enfocada en mi hija, estudios y trabajo. De verdad, no sientan pena por mí porque estoy sola, hace dos años, pues me siento bien . Me estoy conociendo, tomando espacios para mí, disfruto esta etapa de mi vida ”, afirmó la ‘Chinita’ y agradeció al público por apoyar su regreso a la TV con ‘+ Espectáculos’, al lado de ‘Choca’ Mandros.

”El día del debut nos convertimos en tendencia y eso gracias a que el ama de casa nos respaldó con su sintonía, pues este horario, el de las 11 dela mañana es para ellas. Yo estoy feliz y contenta con este regreso que se ha dado luego de ajustar muchas cosas ya que tendré la libertad de continuar con mis estudios y agradezco al canal y directivos por este apoyo”, precisó

En tanto, Choca comentó que este proyecto nació como una nueva alternativa para el televidente. “En el mes que estuvimos al aire, con algunos invitados, lideramos en el horario y para mantener ese margen llamamos a la ‘Chinita’, quien gracias a Dios pudo y ahora está a la batuta”, indicó.

‘CHRISTIAN ES GUAPO’

Jazmín Pinedo hizo su debut como conductora de “+Espectáculos” y entrevistó a Christian Meier. La conversación de la presentadora con el cantante dio mucho de qué hablar luego que la popular ‘Chinita’ abrazó a al músico al finalizar la entrevista.

En medio de los comentarios, un reportero de “América Espectáculos” fue en busca de Pinedo y ella aclaró que Meier es un caballero.

“Me parece que es un profesional y un señor amable. Estoy tratando de guardar la línea, pero la verdad que es bien guapo. Súper buena onda la verdad, yo me aproveché un poquito”, comentó Jazmín.

REPECHAJE EN AMÉRICA TELEVISIÓN

Por otro lado, Choca contó que este lunes 13 de junio tendrán toda la previa de la selección peruana por el repechaje al Mundial Qatar 2022.

“Vamos a estar conectado con toda las cámaras. Juan Carlos Orderique por un lado y en otro a Erick Osores. También Víctor Hugo Dávila y Romina. Tendremos todos los ángulos para poder cubrir toda la previa del encuentro”, dijo ‘Choca’.