¿La ‘chinita’ se volvió a enamorar? En la reciente emisión del programa “D’ Mañana”, Kurt Villavicencio soltó el rumor de que Jazmín Pinedo estaría ilusionada con un nuevo galán que habría conocido en Uruguay, país al que viajó semanas atrás semanas para acompañar a su hermana en su boda.

El comentario del popular ‘Metiche’ vino después de que opinaran sobre la reunión que tuvieron Jazmín Pinedo y Gino Assereto para celebrar el cumpleaños de la hija que tienen en común.

“Jazmín y Gino celebraron los 7 años de su hija. Bueno, me ha llegado una información de que Jazmín Pinedo en Uruguay tendría un romance, que tendría un galán. Si no me equivoco, en Uruguay tiene a su hermana que ya está casada, tiene hijos, tiene una vida allá”, dijo en un inicio Kurt.

Según ‘Metiche’, las especulaciones toman fuerza después de que días atrás la conductora de “+Espectáculos” viajara nuevamente a Uruguay. “ Estos días ha viajado Jazmín Pinedo a Uruguay, así que sabremos de repente si es verdad lo del galán, porque es una información que ha llegado de varios de sus seguidores de Jazmín”, puntualizó.

Frente a estos rumores, Adriana Quevedo se preguntó sobre la razón por la que Pinedo se habría ido hasta Uruguay para conseguir su nuevo amor. Finalmente, los conductores especularon que quizás no quiere exponerlo a los medios de comunicación.

“Si es que es así, entonces si es así, ella aseguró que no le fastidien el romance aquí en Perú. Se ha demorado un buen rato”, acotó Quevedo respecto al tema.

Jazmín Pinedo celebra fin de su formación universitaria

La ‘Chinita’ celebró el viernes 16 de diciembre el haber terminado su carrera de publicidad. A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió imágenes en donde estuvo junto a ‘Choca’ Mandros, su compañero en la conducción de ‘Más espectáculos’, quie se mostró emocionado por el logro académico de su amiga.

