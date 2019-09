Jazmín Pinedo terminó tratamiento de fertilidad para ser mamá por segunda vez | VIDEO

Jazmín Pinedo contó que hace unas semanas terminó su tratamiento de fertilidad y en cualquier momento nos puede dar la noticia de que será mamá por segunda vez.

“Me muero de ganas de ser mamá, terminé mis tratamientos (de fertilidad) justo hace unas semanas”, sostuvo emocionada la conductora de ‘Mujeres al mando’ de Latina.

¿La gran noticia puede sorprenderte?

Esperemos, me muero de ganas.



Hay un fuerte rumor que indica que una pareja del medio estaría en la ‘dulce espera’, ¿eres tú?

No. Me encantaría darles esa noticia, es algo que está en mis planes hace un buen tiempo y espero que pronto se pueda dar.

¿Y cómo te va en ‘Mujeres al mando?

Bien, ahora somos cuatro (conductoras). Gracias a Dios hay un montón de marcas que están apostando por el programa.



¿Cómo tomas la competencia?

La competencia siempre es buena, el que decide es el público. El rating (el lunes hicieron 5.2 puntos de promedio) es un tema que lo ven la producción y el canal.

¿Qué opinas de las burlas de ‘Peluchín’ por el rating?

No voy a opinar sobre eso. He tenido la oportunidad de conversar con él, no tengo nada que decir.



¿No sientes que los comentarios te salpican?

No tengo por qué sentirme aludida y pensar a quién le salpica o no.

¿Con Rodrigo (González) tienes una buena relación?

Siempre hemos conversado y hay buena onda.



¿Qué proyectos vienen para ti?

Estoy súper contenta y emocionada porque había dejado el tema de la actuación por tiempos, pero ahora firmé (contrato) para una película y hay otra que estoy negociando. (D. Bautista)