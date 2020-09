Jazmín Pinedo aseguró que no ha vuelto a besar a otro chico desde que se separó del papá de su hija, Gino Assereto, con quien mantiene una ‘maravillosa relación como amigos y papás’.

“No me he dado ningún beso con otro chico, la última pareja que tuve fue Gino. En algún momento llegará (un hombre), supongo. No sé si es hace más de un año (que no besa), eso es una exageración, pero más o menos debe ser seis meses”, afirmó la conductora de ‘Esto es guerra’ en el programa ‘En Boca de Todos’.

Luego, aseguró que es mentira que el último beso de Gino haya sido hace un año.

“Yo les firmo que él está mintiendo, ni su hermano le cree. Gino y yo tenemos muchas conversaciones, mantenemos una maravillosa relación como amigos y papás. Te puedo decir que eso es mentira, más información no les puedo dar porque no me compete”, agregó.

Además, aseguró que disfruta pasar tiempo con ella misma.

“Amo mi libertad porque siempre la he tenido, nunca nadie ha podido contarme las alas en ningún sentido. Soy una persona que hace lo que le gusta sin hacerle daño a nadie. Me encanta disfrutar mi tiempo sola, de mí”, afirmó.

De otro lado, comentó que le gustaría quitarse el implante de mama que se puso a los 20 años y trabajaba en ‘Las Vengadoras’.

“Hoy me arrepiento (de las prótesis), me las quiero sacar. Estuve conversando con mi cirujano para operarme, me molesta mucho porque tengo escoliosis, me pesan”, dijo.

Finalmente, agradeció a los televidentes porque el pasado 25 de setiembre cumplió cinco años conduciendo programas de televisión.