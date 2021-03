CAVERNÍCOLA. Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, hizo su aparición en el programa cómico JB en ATV. Se trata de una imitación del locutor radial realizada por el comediante Carlos Vílchez.

En el sketch cómico, Carloncho hace su aparición al final, es presentado como cavernícola. “Lo único que me preguntó que peor que esta tienda huachafa puede venir a La Molina”, dice Jorge Benavides quien interpretaba a una vecina de La Molina, después de esa declaración hace su aparición Carlos Vílchez imitando al locutor radial.

Carloncho es recibido con la canción Rata de dos patas de Paquita la del Barrio. Además, afirma que está buscando un restaurante porque se le antojó comer “pollo sancochado”, como se recuerda ese fue el calificativo que le dio a su expareja Rosángela Espinoza.

SEPARADO DE EN BOCA DE TODOS

Carloncho fue separado del programa ‘En boca de todos’ luego de que se hicieran públicos unos desafortunados comentarios suyos contra su expareja, Rosángela Espinoza.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Ricardo Rondón, quien indicó que su situación es ‘delicada’ dado el escándalo que generaron sus declaraciones en su programa de radio. “Hoy Carloncho nos nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tienen justificación, el canal y Pro TV producciones ha decidido separar a Carloncho de En Boca de todos”, dijo Ricardo Rondón.

El conductor de EBT dijo que ‘Carloncho’ debe asumir sus responsabilidades por sus desafortunados comentarios. Por otro lado dijo que espera que ‘algún día’ su situación se arregle.

LAS DECLARACIONES DESAFORTUNADAS

El programa de Magaly Medina difundió el comentario de Carloncho sobre Rosángela Espinoza donde la compara con un ‘pollo sancochado’.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, recalcó sin desparpajo y orgullo Carloncho, popular locutor radial.

CARLONCHO PIDE DISCULPAS

Sobre el escándalo que generaron sus declaraciones, ‘Carloncho’ dijo que trató de hacer un chiste antiguo cuando hizo referencia a lo de la comida, en comparación a sus exparejas.

“Mil disculpas por lo que conté, es un chiste antiguo y que yo lo adecué al tema del día. Sonó horrible, feo, sonó mal. Mil disculpas”, dijo ‘Carloncho’, quien aclaró que sus comentarios han sido sacado de contexto.

