Un duelo que sacó chispa, Gabriela Serpa y Pashi Pashi se enfrentaron en un duelo de ‘5 cosas que no me gustan de ti’ en la más reciente edición de JB en ATV. Las sensuales modelos no se guardaron nada en este enfrentamiento.

Ante el pedido de muchos de sus seguidores, JB trajo de vuelta a la ‘Reina de las Pichangas’ al programa y en esta ocasión en un segmento contra una de las figuras del programa, Gabriela Serpa.

Medio en serio, medio en broma las bellas chicas se ‘sacaron los trapitos’ ante la atenta mirada de sus compañeros del elenco del popular programa cómico.

Pashi Pashi acusó a Gabriela de ‘hablar todo día de cirugía’, mientras que la integrante de las hermana s Serpa la acusó de ‘no saludarla cuando entra al camerino’.

Gabriela Serpa le dio la bienvenida a Pashi Pashi

En medio de este duelo de 5 cosas que no me gustan de ti, Gabriela Serpa le dio la bienvenida al programa a Pashi Pashi, lo que dejaría entrever que la bella modelo venezolana ya sería una de las flamantes contrataciones del programa para esta temporada 2023.

A diferencia de su aparición anterior, en esta ocasión Pashi Pashi apareció en dos segmentos. Así como en las 5 cosas que no me gustan de ti. También apareció en el segmento de Mascaly.

