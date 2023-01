Jorge y Alfredo Benavides recrearon el Music Sessions #53 de la cantante Shakira a su estilo, donde los hermanos se sacaron más de un ‘trapito sucio’ a nivel nacional.

Esta situación se dio en la reciente edición de “JB en ATV”, donde todo el elenco del programa cómico se enfrentó en un duelo de rap.

Cuando fue el turno de Alfredo Benavides, el cómico le dijo a su hermano que deseaba ganar más dinero por ser parte del programa.

“Soy su hermano, nadie me lo quita. Claramente vengo por la ‘guita’ y ya me dijo cuánto iba a ganar y le dije ‘hermanito quiero ganar como túuu’” , dijo cantando el menor de los Benavides.

JORGE BENAVIDES LE RESPONDIÓ A SU HERMANO

Ante la provocación de su hermano, el líder de “JB en ATV” se disfrazó de su personaje de Luis Miguel para responderle al recordado ‘Niño Alfredito’.

“Qué has querido decir con esa cancioncita imbé***. Bueno pues, aquí está mi respuesta para el gordito: ‘Ya estoy harto porque todo el día llama, claramente no es porque me ama, solo llama cuando está sin chamba’”, expresó el líder del espacio cómico a su hermano Alfredo.

Los hermanos Benavides en duelo de rap. (Foto: Captura ATV).

