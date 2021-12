El cómico Martín Farfán contó seguirá haciendo reír al público en el programa ‘JB en ATV’ en el 2022 pues acaba de renovar contrato y se siente muy cómodo porque son una familia. Además, detalla que acaba de lanzar los panetones de la tía Bombelé y en enero abrirá su restaurante donde debutará como chef.

“Estoy contento porque seguiré trabajando al lado de Jorge Benavides en el 2022, he tenido unas conversaciones que han salido muy positivas, así que seguiremos haciendo reír al público que gracias a Dios, siempre nos ha dado su respaldo con la buena sintonía que tenemos semana a semana. Este año cambiamos de canal y el público ha sido fiel siguiéndonos y, por ello, nos esforzamos para que cada sábado se diviertan en familia”, comentó Martín Farfán.

¿Este año ha sido muy celebrada tu imitación de Jefferson Farfán en la fiesta del búnker?

Sí, mucha gente también me lo ha comentado y eso me pone contento porque reconocen mi trabajo en el programa. Lo más importante es tener el apoyo de Jorge Benavides, quien confía mucho en el elenco y ofrece siempre oportunidades a todos, no es nada egoísta pues él siempre realizaba esa imitación. Además, se ha hecho con mucho respeto.

Llevas varios años con JB...

Unos siete, me he acoplado bien a su forma de trabajar, al ritmo que impone en las grabaciones, pero lo importante es que el ambiente de trabajo es bueno, somos una familia. Hace unos días hemos tenido un compartir por Navidad, hay mucha amistad y respeto entre todos.

También eres un emprendedor...

Mientras pueda trabajar voy a estar en todas, y ahora en diciembre siempre estoy lanzando los panetones de la ‘Tía Bombelé', que es un personaje que me ha dado muchas satisfacciones y me ha ayudado a sacar adelante a mi familia. Y claro, en octubre siempre con los turrones.

Tú tenías todo listo para inaugurar tu restaurante en marzo del 2019 y la pandemia te obligó a cerrar...

Así es, tenía todo listo para inaugurar mi local en marzo del 2019, pero la pandemia me obligó a postergar mi proyecto donde había invertido mis ahorros, pues había comprado mesas, sillas, menaje. Sin embargo, ahora que estamos vacunados voy a abrir en unas semanas, donde pobrarán mi sazón y la de mis hermanas.

Eres todo un chef...

Tengo mis cositas, los secretos de mi madrecita, ja, ja, ja.