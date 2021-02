SE BURLAN DE ELLOS. En la más reciente edición del programa humorístico JB en ATV se parodió la actitud irrespetuosa de Vania Bludau y Mario Irivarren con los policías que los intervinieron cuando realizaron reunión en Punta Hermosa.

En la parodia se observa a Carlos Vílchez interpretar a Mario Irivarren, mientras que Dayanita hace lo propio con Vania Bludau. En la recreación, la modelo utiliza palabras en inglés para pedirle silencio a los policías.

“Tienes pinta de heladero (...) qué es lo que necesitas, brother”, dice Mario irivarren. “Pásame su nombre, yo lo voy a mandar a trabajar en Ticlio, me estás haciendo quedar mal con la people”, agrega Vania Bludau.

JB parodia intervención a Mario y Vania-TROME

Como se recuerda, el fin de semana pasado, Vania Bludau y Mario Irivarren realizaron una reunión en la casa de playa que alquilan en Punta Hermosa. Los efectivos policiales se acercaron hasta el lugar para intervenirlos.

Fue en ese momento que Vania Bludau y Mario Irivarren mostraron su peor rostro. La modelo amenazó a la Policía con mandarlos a Ticlio. Mientras que modelo les pidió que se retiren de mala manera.

“Yo me veo y siento vergüenza de mí. Creo que me conocen y saben las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado en mis actitudes, no me siento orgulloso para nada”, dijo el chico reality en entrevista con Rodrigo González.